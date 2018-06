AperiGive: tutto pronto per l'evento benefico che si terrà a Salerno

Verrà presentato domani, martedì 12 Giugno, alle ore 11, presso Cibarti, in via Dei Mercanti, Aperigive, l'evento benefico che si terrà a Palazzo Innovazione (ex Complesso Monumentale di Santa Sofia) il prossimo 22 giugno, alle ore 19. Nato per raccogliere fondi e aiutare in modo concreto coloro che ne hanno bisogno, l'evento, giunto alla sua seconda edizione, concilia la semplicità di un aperitivo con l’efficacia di un’azione dall’immenso valore umano e sociale.

I partecipanti

All’incontro prenderanno parte l'ideatore del format Aurelio Viscusi, titolare della Wave Tribe srl, Elisa Michetti, responsabile corporate e raccolta fondi VIS, l'assessore alle politiche giovanili e all'innovazione del Comune di Salerno Mariarita Giordano, la coordinatrice e responsabile del Palazzo Innovazione Alessandra D'Amelia e Daniela Palma, dirigente scolastico dell’I.I.S. “Enzo Ferrari” di Battipaglia.

Gli scopi

Tra le finalità dell'iniziativa, la costruzione di un pozzo d’acqua in Etiopia. Saranno presentati anche gli ospiti della serata, testimonial d’eccezione provenienti dal mondo dello sport e dello spettacolo. Cresce la curiosità.