Aperitivi e cicchetti per i bagnanti: Aperol Spritz approda a Camerota e Castellabate

Aperol Spritz diffonde l’onda arancio dell’aperitivo più colorato d’Italia con il tour 2018, che porta tutta l’allegria del suo happy hour nelle principali regioni italiane. Questo week end è la volta della Campania. Sabato 7 luglio, l’Aperol Spritz Tour in versione ‘beach’, ferma a Marina di Camerota, in provincia di Salerno, nei pressi del lussureggiante Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, a poca distanza dai suggestivi resti delle antiche città di Velia e Paestum.

Dalle 16.30 alle 18.30, il coloratissimo e originale anfibio Aperol sbarcherà presso la spiaggia libera di via Lentiscella, distribuendo il suo carico di Aperol Spritz freschi e colorati a tutti i bagnanti. Si prospetta un pomeriggio diverso dal solito, spensierato e all’insegna del buon vivere e della voglia di stare insieme #HappyTogether, come recita il claim Aperol Spritz.

Domenica 8 luglio, sarà la volta, invece, di Castellabate, piccolo gioiello affacciato sul mare, costituito da un gruppo di incantevoli borghi. L’appuntamento è in via Pagliarella, nella località Santa Maria, dalle 16.30 alle 18.30.

Un’occasione imperdibile per chiunque voglia passare un pomeriggio in riva al mare diverso dal solito, alleviando il caldo con uno Spritz ghiacciato ed assistendo dal vivo all’arrivo in spiaggia dell’originale anfibio Aperol. Per non perdere nemmeno uno degli appuntamenti del tour in giro per l’Italia by Aperol Spritz: