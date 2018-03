Aperitivo con Delitto al Museo Papi, per aiutare un giovane in difficoltà

Si terrà venerdì 23 marzo, alle ore 20:30, l'Aperitivo con Delitto al Museo Roberto Papi, in via Trotula de' Ruggiero, a Salerno. Si tratta di una serata benefica organizzata dalla cooperativa sociale Galahad in collaborazione con la guida turistica Paola Valitutti, il cui ricavato verrà totalmente devoluto ad un giovane in difficoltà economiche ed affetto da una seria patologia. I visitatori, calandosi nella parte dei detective, curiosando tra le teche della splendida collezione di strumenti medici del Museo, potranno raccogliere gli indizi, mettendo insieme i pezzi del puzzle per risalire al colpevole del delitto inscenato dai figuranti.

Le informazioni

Il costo è di 10 euro a persona. A tutti i partecipanti verrà anche offerto un gustoso aperitivo, mentre l'ospite più intuitivo avrà in premio un giallo, insieme ad un ingresso gratuito per il prossimo "Delitto", con una trama differente. Per partecipare, è necessario prenotarsi al 3479296504. Prevista una folta partecipazione.