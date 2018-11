Appuntamento al buio al nuovo Foyer café del Teatro Nuovo: l'iniziativa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Domenica 4 novembre dalle ore 20.30 presso il Foyer café, all’interno del Teatro Nuovo di via Laspro, ritorna a Salerno l’Appuntamento al buio: una serata pensata e ideata dal nostro Presidente Gianluca De Martino per chiunque abbia voglia di incontrare persone nuove, chiacchierare, ascoltare e reinventarsi. Tutti possono partecipare senza limiti di età.

Saranno messi come sempre a disposizione dei foglietti di carta con delle penne per rompere il ghiaccio con chi è seduto a un altro tavolo, iniziare una conversazione per poi magari cambiare posto, dopo tre scambi di messaggi e ritrovarsi con una nuova compagnia. Per tutti i presenti alla serata ovviamente non c’è nessun obbligo di adesione all’iniziativa.

Ingresso libero e possibilità di un drink e/o di una degustazione salata o dolce.

Info e prenotazione consigliata posti a sedere:

328 5327134