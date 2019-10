Dal 3 ottobre al 14 dicembre 2019 Arco Catalano di Palazzo Pinto ospita la rassegna Salerno Città d’Arte 2019. Sezione Scatti d’Autore dal 17 al 27 ottobre. Il vernissage è in programma giovedì 17 ottobre ore 18, con Enrica Suprani, Poetessa.

Il programma

La Suprani ha composto un Poema sul Mediterraneo, in linea con il Tema della Rassegna. L’evento gode del Patrocinio Morale della Provincia di Salerno. Il tema della Terza Edizione della Rassegna è il MEDITERRANEO, inteso come mare e come terra di incontro tra i popoli, di sinergie culturali, di rispetto reciproco, di ricchezza e scambio proficuo. Promossa in sinergia con la Provincia di Salerno, la kermesse ha riscosso notevole successo già nel 2016 e nel 2018. Sono previste quattro esposizioni: Arte in Viaggio nel Regno delle Due Sicilie 3-10 ottobre, Scatti d‘Autore 17-27 ottobre, Ritratti 9-16 novembre, 10×10 Pocket Art, 7-14 dicembre.

Info utili

Alla seconda Sezione della Rassegna, “Scatti d’Autore”, partecipano: Lello Cicalese, Giuseppe Cucco, Eleonora Del Brocco, Pasquale Mastroroberto, Stella Tundo, Maria Vitale. Durante l’iter espositivo performance poetiche e musicali; saranno coinvolte le scuole medie e superiori. Orari: dal lunedi al sabato, 10-13, 17-20.