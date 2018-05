Il cabaret degli Arteteca al Maximall di Pontecagnano

Sabato 19 maggio, alle ore 20.30, il Maximall di Pontecagnano ospiterà il cabaret degli Arteteca, alle ore 20.30. Ingresso gratuito. Risate assicurate con Enzo e Monica, la coppia di comici napoletani, conosciuta dal pubblico televisivo attraverso Made in Sud, ha poi spopolato al cinema con "Vita, cuore, battito", subito seguito da “Natale a Londra”. I comici definiscono "un'altra follia" lo spettacolo "Cirque du Shatush" che propongono in giro per l'Italia.