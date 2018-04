Gli "Arto" arrivano al Mumble Rumble di Salerno

Sabato 28 aprile il Mumble Rumble di Salerno ospiterà gli Arto, progetto musicale nato dall'incontro di quattro fra le menti più prolifiche ed eclettiche del panorama musicale italiano:

Luca Cavina - bassista dei calibro 35 e degli Zeus Bruno Germano - chitarrista dei Settlefish nonchè produttore al Vacuum Studio di Bologna Cristian Naldi - chitarrista dei Ronin e dei Fulkanelli Simone Cavina - batterista di Iosonouncane, dei Junkfood 4tet e dei Comaneci.

La superband presenterà il loro primo lavoro “Fantasma”, già acclamato da tutta la stampa e la critica specializzata come una delle migliori produzione della scena underground italiana. Atmosfere dark ambient con virate post-rock; il tutto con arrangiamenti orchestrali molto ben studiati, che non sfigurerebbero come colonna sonora di un film, sicuramente però non una commedia, piuttosto un horror od un thriller psicologico. “Gli Arto sono riusciti nel difficile compito di produrre un ottimo disco, senza stravolgere nessuno schema, ma facendolo dannatamente bene e soprattutto con una classe davvero fuori dal comune. Se questi sono gli incubi, che i “fantasmi” continuino ad imperversare alla grande” (Giovanni Mastropasqua – Impatto Sonoro). L’evento è organizzato da No Project, Satori Comunicazioni e Mumble Rumble.