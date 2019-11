Arturo Brachetti, show e trasformismo ad Atena Lucana

Showman, trasformista, protagonista delle scene teatrali: grande attesa al Paladianflex per lo spettacolo di Arturo Brachetti.

Il programma

L'evento si terrà ad Atena Lucana, nel Vallo di Diano, il 29 novembre. Il titolo è "Arturo Brachetti in Solo". Brachetti è il più grande trasformista al mondo e sarà presente in esclusiva per la provincia di Salerno.

Info utili

Per prenotare, sono attivi i numeri sono 0818631581 – 3391888611. Il sito internet di riferimento è www.tappetovolante.org che è consultabile anche per Christmas Carol, altro suggestivo evento organizzato a Salerno, presso la Chiesa di Sant'Anna al Porto.