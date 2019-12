Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Aspettando il Carnevale” illumina il Capodanno a Giffoni Valle Piana. Mercoledì 1 gennaio 2020, dalle ore 19.00 nella centrale Piazza Umberto I, l’associazione Carnevale Giffonese toglierà i veli alla 34esima edizione della manifestazione, in programma nel prossimo febbraio. Inserita nel programma regionale di eventi e iniziative promozionali con intervento co-finanziato dal Poc Campania 2014-2020 per la “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura”, insieme al Comune di Giffoni Valle Piana, promotore dell’evento, l’associazione festeggerà in piazza il Capodanno proiettando già lo sguardo all’evento diventato negli anni fiore all’occhiello nell’intero panorama provinciale.

Il Presidente dell’Associazione Carnevale Emanuela Costabile, con il Sindaco di Giffoni Valle Piana Antonio Giuliano, il vice-sindaco Antonio Andria e l’assessore con delega ai grandi eventi Luigi Tedesco presenterà tutte le novità riguardanti la 34esima edizione: dai carri partecipanti ai bozzetti dei diversi costumi dei diversi rioni, illustrando anche le tante iniziative collaterali alla classica sfilata allegorica.

Poi sarà tempo di brindare al nuovo anno con un doppio spettacolo musicale. Ad esibirsi sul palco sarà il noto Gigione, per salutare con il sorriso il 2019 e augurarsi un 2020 ricco di felicità. A seguire, in collaborazione con il Giffoni Jazz Festival, ad accendere Piazza Umberto I toccherà al “DeArt Soul Band”. Accomunati dalla passione per la musica Soul, le voci di Anna Maria Fortuna e Max D'Ale, Jacopo Martone alle tastiere, Giusi Di Giuseppe al sax e Stefano De Rosa alla batteria coinvolgeranno la platea con la loro grande energia.