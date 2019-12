"Aspettando il Natale": Cava si fa bella con botteghe e canti gospel

"Aspettando il Natale", Cava de' Tirreni si fa bella con botteghe e canti gospel. Il 21 e 22 dicembre, in programma due giornate da dedicare al divertimento, all'arte, al gusto, allo shopping. Spazio anche ai laboratori per bambini.

La location e le info utili

Tutto si svolgerà in viale Crispi, al centro per l'artigianato digitale. Il 21 dicembre, dalle ore 11.30 alle 12.30, laboratorio per bambini di riciclo creativo (dai 4 anni in su, costo 7 euro). Alle 18.30, inaugurazione delle nuove botteghe artigiane e canti gospel dalle 19.30. Domenica 22 dicembre, mercatini di Natale dalle ore 11 alle 20, laboratorio per bambini con le stesse modalità dle sabato, dalle ore 12 alle 13 arriva Babbo Natale, dalle ore 17 alle 18 laboratorio 3d-pen, per bambini dai 7 anni in su, costo 7 euro. Dalle ore 18 alle 19, laboratorio di ceramica (dai 4 anni in su, 13 euro).