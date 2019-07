Augustinerfest, si brinda con la birra originale bavarese ad Atena Lucana

Anche quest’anno riapre i battenti il Summer Garden nel piazzale del Magic Hotel con l’immancabile festa della birra bavarese l’Augustiner Fest. L'evento ha preso il via nel 2004 per la voglia di far vivere le tradizioni bavaresi ai Valdianesi approfittando della nostra bellissima stagione estiva. E così anche quest’anno, come da buona tradizione, dal 19. al 28 luglio si respirerà nel Summer Garden aria di Baviera con un’accurata selezione di birre dell’Augustiner Brau di Monaco, dalla chiara alla scura, si potranno degustare la Hell e la Dunkel alla spina, mentre la Edelstoff bionda export verrà spilllata dai storici fusti di birra a caduta di Monaco. Anche gli amanti della Weizen, potranno gioire e degustare la Schoefferhofer.

Analcolica

Ma per vivere una festa senza rischi, l'organizzazione ha anche pensato a chi dovrà guidare: analcolica Clausthaler. Per chi ha problemi di celiachia potrà brindare con la birra degustando un buon panino o uno stinco di maiale. Dall’antipasto al dessert, Brezel , Bratwurst , Currywurst, Stinco di maiale e krauti , e deliziosi dessert come lo strudel di mele e la torta della foresta nera. E' possibile prenotare il vostro tavolo al numero 097571292 oppure al 3483973163.