La Compagnia San Lazzaro porta in scena “L’avara vedova” a Salerno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Per la XXXIV edizione della rassegna estiva di teatro “Barbuti Festival”, giovedì 8 agosto alle ore 21.15 in largo Santa Maria dei Barbuti, nel centro storico di Salerno, la Compagnia Bottega San Lazzaro porta in scena “L’avara vedova”, per la regia di Antonello De Rosa, tratto da L’avaro di Moliere (ingresso 10 euro). Nella stessa serata per Sapori a teatro, in collaborazione con Coldiretti Salerno, verranno offerte degustazioni di prodotti tipici del territorio. Nel cast: Ciro Marigliano, Maria Guadagno, Rossella Natella, Lucia Novella, Giovanna Memoli, Aldo Flauto, Fabio Di Gennaro, Anna Maria Caforio. L’Avara Vedova. Guai a rinfacciarle la sua taccagneria o a mostrarle in qualche modo lealtà: vi trovereste di fronte una furia, con irresistibili effetti comici. Nella rivisitazione in napoletano dell’Avaro di Moliere, il protagonista è Arpagone, uomo spilorcio ed egoista, ricco, borghese e cafone. Ma adesso qualcosa cambia, qualcosa nel tempo è successo: Arpagone è morto, lasciando la sua smisurata eredità a sua moglie. La protagonista adesso è donna Arpagona, non molto diversa dal compianto marito, anzi, forse anche peggio. Ne viene fuori una figura che forse tradisce l’originaria volontà dell’autore francese, perché donna Arpagona, fa della sua grettezza una esilarante arma di comicità, al punto d’apparire spesso simpatica.