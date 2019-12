Bikers christmas at King's Cross di Salerno: l'appuntamento di oggi

Si terrà questa sera, 19 dicembre, a partire dalle ore 19, presso il King's Cross Irish Pub di via Roma, a Salerno, l'evento natalizio con i bikers del gruppo Jesus is my Lord vestiti da Babbo Natale. Appuntamento imperdibile, per grandi e piccini.

La curiosità

I Babbo Natale in moto distribuiranno regali e sorprese ai più piccoli. Si respira sempre più aria di Natale, dunque, in via Roma, grazie alla nuova iniziativa del noto pub dei fratelli Russo.