Babbo Natale viene dal mare: festa a Santa Teresa

Tutto pronto per l'edizione 2018 di "Babbo Natale vienn dal mare", in programma il 16 dicembre sullo storico arenile di Santa Teresa, a Salerno. Mimmo Borgo, direttore artistico, inviterà gli allievi e gli spettatori a farsi coinvolgere dalla musica per trascorrere una mattinata (dalle ore 11 in poi) di spensieratezza, a passo di danza.

Il programma

Toccherà al “Piccolo Coro delle Stelle InCanto”,noto per aver partecipato allo Zecchino d’oro, inaugurare la kermesse. Diretti da Eliana Massessi, le voci bianche intratterranno il pubblico con canti natalizi e prepareranno la strada allo sbarco dei Babbo Natale a Santa Teresa, a bordo di barche d’epoca e canoe messe del “Circolo Canottieri Irno” di Salerno. Ci saranno i sommozzatori dell'A.S.D. Sub Salerno, rappresentanti della Società Nazionale di Salvamento. La società battipagliese presenterà Stund Up Paddle, disciplina sportiva. Le “Olimpiadi di Babbo Natale”, animate dagli allievi Starlight Dance, intratterranno i presenti: balli e giochi caraibici. Spazio anche al Trofeo Topolino per lo spettacolo, nato in occasione dei 25 anni di Biancaneve e i sette nani. Su indicazione dello chef stellato Bruno Serato, sarà premiato anche Mohamed un bambino di colore che da piccolo è stato il coprotagonista del film “Cosa farò da grande”, per la regia del salernitano Sandro Ravagnani. Mohamed ama la danza, vuole fare il ballerino e legge tanti fumetti.