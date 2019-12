Babbo Natale viene dal mare e balla con i salarnitani: cresce l'attesa

Salerno diventa capitale del ballo e dell'allegria grazie alla scuola Starlight Dance di Salerno, diretta dal Maestro Mimmo Borgo. Con un ricco programma condiviso con l’Amministrazione comunale, la magia del Natale sarà presente in cinque luoghi della città.

L'anteprima e le altre tappe

Dopo il primo evento in piazza Caduti Civili di Brescia, a Pastena, rinviato al 13 dicembre per problemi tecnici, il programma natalizio proseguirà il 15 dicembre a Torrione, a Piazza Gian Camillo Gloriosi, e il 28 dicembre a Salerno centro in Piazza San Francesco. Due gli eventi clou. Sabato 4 gennaio a Piazza Portanova, “Aspettando la Befana” sotto l’albero con la Rueda Caraibica e domenica 22 Dicembre, dalle 11 in poi, alla spiaggia di Santa Teresa con la tanto attesa manifestazione “Babbo Natale viene dal mare...e non solo”.

L'evento

Quest’ultimo appuntamento, giunto alla sua quarta edizione, è stato ideato e diretto dal maestro Mimmo Borgo che riesce sempre a stupire il suo pubblico con grandi novità come quella di quest’anno in cui un Babbo Natale speciale arriverà addirittura dal cielo atterrando sulla spiaggia in elicottero. L’evento è uno spettacolo per grandi e piccini, ricco di sorprese rese possibili grazie anche alla collaborazione amichevole con l’Accademia dello Spettacolo e del Musical di Baronissi diretta da Gaetano Stella e ad alcuni allievi del corso di “Arti Circensi”. Spettacolare l’intervento anche dei sommozzatori del Diving Yoghi di Agropoli che emergeranno con effetti speciali mentre in mare si avvicenderanno i Babbi Natale della Canoa, seguiti dagli equipaggi Optmist e Laser della Vela. Ancora dal mare giungeranno, con i gozzi, i Babbi Natale del Circolo Canottieri Irno per disputare un’avvincente gara, arricchita quest’anno anche dalla presenza del Circolo Canottieri Amalfi i cui atleti sono parte integrante dell’equipaggio del galeone della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare. Saranno circa quaranta gli atleti dell’Irno che con ogni tipo di imbarcazione approderanno sulla Spiaggia di Santa Teresa per partecipare a questa grande festa. L’evento si concluderà, come da tradizione, con i ballerini della Starlight Dance, per un finale scoppiettante a ritmo caraibico.