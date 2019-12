Babbo Natale a Capaccio Paestum arriva in mongolfiera: ecco il programma

"Tutto il Natale che vuoi" : questo il titolo del programma di eventi e manifestazioni allestito dall’Amministrazione comunale di Capaccio Paestum per le festività natalizie ormai alle porte. Babbo Natale arriverà dal cielo, in mongolfiera.

Il programma

In cartellone spettacoli, animazione per i più piccoli, proiezioni di classici della filmografia natalizia, mercatini, mostre d’arte, iniziative di solidarietà. I momenti forse più suggestivi del primo weekend di programmazione sono probabilmente quelli in calendario per il pomeriggio di sabato 7 dicembre. Alle ore 17, in via Caduti di Nassiriya a Capaccio Scalo, i bambini attenderanno l’arrivo di Babbo Natale, che giungerà dal cielo a bordo di una mongolfiera, grazie alla collaborazione con il Festival Internazionale delle Mongolfiere, evento internazionale che si tiene da oltre un decennio a Capaccio Paestum. Programmata in contemporanea anche l’accensione delle luminarie artistiche, momento che scandirà idealmente l’inizio delle feste natalizie.

La presentazione

“Abbiamo allestito un programma natalizio ricco di bei momenti – è il commento del Sindaco di Capaccio Paestum Franco Alfieri - soprattutto, abbiamo lavorato in una dimensione plurale: insieme a gruppi, associazioni, parrocchie, volontari in Servizio Civile, Forum dei Giovani. E' il segno di una Comunità viva, che ha idee, progetti e voglia di partecipare al processo di cambiamento che si è innescato da qualche mese”.