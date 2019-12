Villaggio Santa Claus, pattinaggio e laboratori: comincia il Natale a La Fabbrica

Pista di pattinaggio al centro commerciale La Fabbrica. L'allestimento, a cura della società “Di 1000 colori”, attenderà adulti e bambini sabato 21 e domenica 22 dicembre. La pista si trova all'interno del villaggio di Babbo Natale. Un istruttore aiuterà i pattinatori. I più piccoli potranno visitare il villaggio di Babbo Natale, salire sulla sua slitta e accarezzare le renne.

Info utili

Il villaggio e la pista di pattinaggio sono aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 22; sabato e domenica dalle ore 10 alle 13. Nel periodo festivo l’apertura è garantita per tutta la giornata. Nel weekend, inoltre, in programma due appuntamenti per far trascorrere qualche ora di puro divertimento a grandi e piccini: sabato dalle ore 17,30, un laboratorio di cucina vegana in cui i bambini, guidati da uno chef professionista, potranno preparare pietanze in cui saranno utilizzati solo ingredienti di derivazione vegetale; domenica 22 dicembre, alle ore 18,30, si potrà assistere allo spettacolo “Bolle Magiche di Natale”, che prevede una performance con le bolle di sapone. Per entrambi gli appuntamenti la partecipazione è gratuita. Info al 320.6610047