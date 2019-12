Villaggio di Babbo Natale e zampognari: aria di magia a Nocera Superiore

Il 13 dicembre a Nocera Superiore, nella biblioteca comunale Aldo Moro, il Natale comincerà con l’apertura del Giardino Incantato e l'inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale. Atto finale il 6 gennaio con l’arrivo della Befana per i più i piccoli a corso Matteotti, passando per la tradizione degli zampognari, i concerti in chiesa e l’accensione dell’Albero della Vita a Camerelle.

Il programma



Da venerdì 13 dicembre fino al 23 dicembre – ogni venerdì, sabato e domenica dalle 17:30 alle 22 – Santa Claus apre le porte della sua casa, all’interno della biblioteca comunale, per raccogliere le letterine dei bambini e per gli ormai classici selfie di Natale. Il 14 dicembre, nella chiesa Maria Santissima di Costantinopoli, va in scena il Concerto di Natale ‘Cantate Domini’, a cura del maestro Raffaele Colella. Il 15 dicembre, sarà la volta della tradizionale fiaccolata verso Camerelle con l’accensione dell’Albero della Vita mentre il 18, nella Basilica di Materdomini, i ragazzi del liceo Galizia si esibiranno nel loro personale Concerto di Natale. Spazio alla comicità di Angelo Di Gennaro e Felice D’Amico, invece, il 22 dicembre a via Roma. Presenti anche animazione per i bambini e musica. Il 26 dicembre è la volta di Espedito De Marino protagonista delle ‘Pastorali di Natale’ all’interno del Battistero paleocristiano di Santa Maria Maggiore.

Nell’altra cornice sacra, quella della Basilica di Materdormini, il 2 gennaio, largo alla tradizione con la Cantata degli Zampognari. Si torna all’animazione per bambini il 4 gennaio, a via Russo, ed il 6, a corso Matteotti, con la Befana.