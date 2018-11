Baby K incontra i fan ad Eboli: ecco la data

Martedì 20 novembre, dalle ore 18.30, il centro commerciale Le Bolle di Eboli sarà preso d'assalto dai fan di Baby K., la reginetta delle hit.

Il programma

Dopo aver spopolato con Da Zero a Cento (su YouTube milioni di visualizzazioni) e Come no, tra le più ascoltate in radio, Baby K presenta il suo nuovo cd Icona e attende il pubblico per il firmacopie. Ingresso gratuito. Tanta curiosità.