Lindy Hop a casa, a distanza: ecco l'iniziativa "Continuiamo a ballare Challenge"

Il Coronavirus sta mettendo a dura prova la nostra vita sociale, costringendoci a mantenere le distanze e ad evitare assembramenti. Questa situazione mal si concilia con un ballo di coppia, come il Lindy Hop, la cui distanza tra i partner è inferiore ad un metro.

L'iniziativa

Wé Swing, comunità di Lindy Hop salernitana, ha lanciato sui social la "Continuiamo a ballare Challenge". La prima persona chre dà avvio alla challenge registra un breve video nel quale balla liberamente e nomina un'altra persona, che ha 24 ore per realizzare il proprio video e nominarne un'altra. Lo scopo è quello di continuare a ballare, impiegando il tempo da trascorrere in casa in modo divertente. Il messaggio che Wé Swing vuole trasmettere è:"Restiamo a casa, ma non smettiamo di ballare!". Non è necessario scegliere passi o musiche particolari. E' sufficiente dare sfogo alla fantasia e ballare liberamente. Per aderire all'iniziativa, è possibile consultare i canali Social (Facebook e Instagram) di Wé Swing.