Bambini chef alla libreria Macondo: si cucina il 24 febbraio

Gusto e creatività si fondono nel laboratorio organizzato dalla Libreria Macondo di Nocera Inferiore, in programma il 24 febbraio dalle ore 18. L'attività, riservata a bambini dai 5 anni in su, consentirà ai piccoli partecipanti di viaggiare con la fantasia: con gli scatoloni e le scatole di cartone, i piccoli chef costruiranno stoviglie ed attrezzi, poi prepareranno le proprie pietanze. Tutto sarà realizzato rigorosamente in cartone. Seguirà lettura a tema, fino alle ore 19.30. Costo 11 euro. La prenotazione è obbligatoria: contattare i numeri telefinici 3406710402 e 3292957047.