"Piccoli detective", la sfida del sindaco per regalare sorrisi ai bambini

Giuseppe Lanzara, sindaco di Pontecagnano Faiano, lancia sul suo profilo Instagram l’iniziativa Piccoli Detective, una sfida destinata a bambini e ragazzi e finalizzata a trascorrere in modo costruttivo e divertente una piccola parte delle ore trascorse in casa.

Il contest

Si apre con la “presentazione” di alcuni rebus che i piccoli dovranno risolvere. Prevede che poi siano gli stessi minori, eventualmente supportati dai genitori, a sottoporre al Primo Cittadino nuovi enigmi da sciogliere.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il commento

“L’idea di questa “missione speciale” nasce come conseguenza naturale delle richieste ricevute da tutti quei genitori che, in queste settimane di “reclusione forzata”, mi hanno chiesto supporto di ogni genere per rendere meno complicato un periodo di per sé già difficile. Da qui è nato il progetto: semplice, alternativo, che mi consente di esprimere una vicinanza concreta alle famiglie e strappare un sorriso ai loro bambini, che per primi stanno subendo le limitazioni derivanti da questa incredibile epidemia”, ha chiarito il Sindaco.