I bambini incontrano il signor Wonka: sorrisi e speranze a Cava

Marcovaldo, libreria per bambini ubicata in corso Umberto I a Cava de' Tirreni, dà appuntamento a domani, 4 giugno, alle ore 18. "Il Club dei Mangialibri 8/10 anni si riunisce dal vivo perché ne abbiamo abbastanza degli schermi - raccontano gli organizzatori - Ci vediamo in sicurezza nel giardino di Domenico, messo a disposizione con amore dalla sua mamma".

I dettagli

Spazio a "La fabbrica di cioccolato" di Roadl Dahl e le stranezze del misterioso signor Wonka. Come sono fatti i bambini terribili, arroganti e viziati? E perché mai sono diventati così? Possono partecipare i bimbi che hanno già acquistato e letto il libro.