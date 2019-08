"Al banchetto della sposa", cibo e musica: tutto pronto a Piaggine

Ritorna puntuale come ogni estate, da sette anni, a Piaggine “Al banchetto della sposa” l’evento che si svolgerà nel bellissimo centro storico, località Ponte, fino al 21 agosto, a partire dalle ore 20,00.

Il programma

Concerti dal vivo, stand enogastronomici, con prodotti tipici legati alle eccellenze del territorio, animeranno il borgo montano tra i più suggestivi della montagna cilentana festeggiando uno dei momenti sociali più importanti della comunità locale, il matrimonio, rievocato quest’anno dalle installazioni che accompagneranno il percorso degli stand. I visitatori potranno degustare i piatti tradizionali per cui il Cilento è tanto rinomato, anche con sperimentazioni culinarie contemporanee legate al cibo locale, che si alterneranno a creazioni di gioielli artigianali e ad una mostra pittorica. La musica sarà l’altra protagonista in un programma fatto di appuntamenti (tutti gratuiti) in cui scoprire o riscoprire anche band cilentane.