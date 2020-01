"Acoustic Thursday" al bar Santa Lucia: tutti i giovedì sera il meglio del cantautorato italiano e internazionale

Non solo squisiti caffè e gustosi aperitivi allo storico bar Santa Lucia di via Roma. A partire dal 9 gennaio, ogni giovedì, dalle ore 21, gli ospiti potranno essere deliziati dalla rassegna musicale Acoustic Thursday/Il Giovedi Acustico , alias il meglio del cantautorato italiano e internazionale in versione acustica, a cura di One Night Love Affair.

Gustando una buona pizza, assaggiando degli ottimi taglieri o sorseggiando un drink, dunque, sarà possibile godersi serate da ricordare presso il bar Santa Lucia: l'ingresso è libero.