Salerno Day: U.S. Naval Band al Barbuti Festival: ecco il programma

La trentatreesima edizione della rassegna estiva di teatro “Barbuti Festival”, organizzata dalla Bottega San Lazzaro, prosegue con l’appendice settembrina delle celebrazioni per il 75esimo anniversario dello sbarco degli Alleati del 1943.

Il programma

Venerdì 14 settembre, alle 20.30, ci sarà la proiezione del film “Terra Bruciata”. Interverranno il regista Luca Gianfrancesco e gli attori del cast. La produzione cinematografica apre una nuova pagina del racconto della Resistenza e della ferocia nazista in Italia: quella del dramma e dell’azione delle comunità della Campania. Una memoria avvincente e commossa, per ricordarci che la Storia del Paese, è del Paese intero. Sabato 15 settembre, alle ore 21.00, dopo la parata sul Lungomare Trieste di Salerno, si esibirà ai Barbuti la U.S. Naval Forces Europe Band.

La scheda

La Band si è costituita nell'aprile del 2007, unendo il personale e le capacità operative delle due bande militari U.S. in Italia nell'area di Napoli: la Allied Forces Band Naples e la U.S. Sixth Fleet Band. Unica organizzazione musicale ufficiale della marina degli Stati Uniti in Europa e Africa, è un ensemble di musicisti professionisti, nonché militari di carriera che orgogliosamente rappresentano la Marina degli U.S.A. ed il corpo dei marines, come anche i partners alleati, con i musicisti militari del Regno Unito, Grecia e Italia. Attraente e piacevole mezzo musicale, strumento di diplomazia, la Band si esibisce dal vivo per oltre un milione di persone ed in televisione per oltre sessanta milioni di spettatori attraverso più di 40 Paesi.