Barbuti Festival: il 31 agosto, Alessia Fabiani in "Tre papà per un bebé"

Venerdì 31 agosto alle 21.15, per la XXXIII edizione della rassegna estiva di teatro “Barbuti Festival”, in largo santa Maria dei Barbuti, nel centro storico di Salerno, la Good Mood porterà in scena “Tre papà per un bebé”, per la regia di Roberto D’Alessandro. Con Mario Zanna, Nicola Canonico, Giuseppe Cantore, Leonardo Barbarisi e la partecipazione straordinaria di Alessia Fabiani. Ingresso 15 euro.

La trama

Tre papà per un bebè è la storia di tre amici quarantenni che vivono nello stesso appartamento, ognuno concentrato nel proprio lavoro e nella propria vita da single: un donnaiolo impenitente, un omosessuale eccentrico e un laureato in ginecologia con problemi con l’altro sesso. All’improvviso piomba in questo tranquillo menage domestico un neonato di pochi mesi ed a complicare la situazione giunge anche in maniera inaspettata una misteriosa ed avvenente ragazza. All’improvviso arrivo del neonato, i tre uomini cominciano, giorno dopo giorno, a mettere in gioco priorità e sentimenti. Il piccolo porterà nelle loro esistenze una rivoluzione tale che li guiderà a capire il vero senso della vita e li libererà finalmente dal Peter Pan che c’è in ogni uomo, per ritrovare la propria maturità fra le braccia del bebè. Tra pappe, ninna nanne e pannolini, affronteranno problematiche mai immaginate e l’arrivo della bella e curiosa ragazza metterà a dura prova la determinazione dei tre neo papà. La commedia affronta, in maniera leggera, la tematica della paternità e dell’amore per i figli, in un susseguirsi di comicità e strane riflessioni, intervallati da momenti teneri e poetici, con un finale inaspettato.