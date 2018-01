"Tale e quale a me": show di Gabriele Cirilli il 6 gennaio, a Battipaglia

Kruska, Tatiana, Gabriele Cirilli: i mille, divertenti volti dell'attore abruzzese in scena il 6 gennaio alle ore 21 al teatro sociale Aldo Giuffré di Battipaglia. Cirilli divertirà il pubblico con "TaleQualeAMe", unica data campana del tour invernale. “Ha iniziato come comico ma è poi diventato un trasformista a tutti gli effetti. Tra una gag e una risata, ci sarà anche modo di riflettere su vizi e vezzi di un’umanità sempre più rapita da internet e dai social network”, dice Vito Cesaro, direttore artistico del teatro.

La scena e i personaggi

La comicità di Cirilli viene fuori un personaggio alla volta: si comincia con Kruska, l'amica di Tatiana e quel Gabriele che “vuole tornà bambino”, maschere che hanno trovato spazio e successo a Zelig fino ad arrivare a Conchita Wurst, Pavarotti e Bennato, il Liga e Johnny Dorelli, Stevie Wonder e i Ricchi e Poveri. E poi gli Abba, Celia Cruz, Romina e Al Bano, Sandokan, le Spice Girls e la giuria di XFactor al completo. Sullo sfondo ci sono i social network, il mondo di internet e una satira di costume che racconta le mille sfaccettature, spesso surreali ed assurde, della varia umanità di questo inizio millennio.

L'attore

“La casa nasconde ma non perde, diceva nonna Concetta. Ogni pezzettino di vita o ricordo di ognuno di noi è in una soffitta o in una cantina, ma con l’avvento di internet il nascondiglio viene sostituito da un hashtag dentro il quale puoi conservare le tue emozioni – spiega Cirilli parlando dello spettacolo – In questo caso, il mio hashtag è il mio cuore e lo aprirò al pubblico, lo farò tra risate e momenti divertenti perché il palcoscenico è l’unico luogo dove riesco ad essere tale e quale a me. E' uno spettacolo molto forte, al quale ho lavorato con impegno e dedizione perché potesse offrire al mio pubblico il meglio di tutto ciò che negli anni lo ha divertito ed appassionato”.

Info utili

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21. Il costo del biglietto è 25 euro platea centrale e 20 euro platea laterale. Previste riduzioni del 10% per under 12, over 65, iscritti a Cral e soci della Bcc di Battipaglia e Montecorvino Rovella. Oltre la sera dello spettacolo, il botteghino è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 17 alle 20.