"Be forest" live al Roxy di Pontecagnano Faiano

Inizialmente previsto a Baronissi, sarà il Roxy di Pontecagnano ospiterà i Be Forest il prossimo 15 novembre. Il trio pesarese torna a calcare le scene a ben quattro anni di distanza dall’ultima produzione discografica. La band, dopo una lunga tournee da protagonisti in Europa e soprattutto negli Stati Uniti, dove hanno uno straordinario seguito, presenterà il loro ultimo lavoro “Knocturne”. Pur non abbandonando del tutto le sonorità shoegaze che maggiormente avevano caratterizzato i precedenti lavori, in questo disco, prodotto da Steve Scanu e rifinito da Josh Bonati (Zola Jesus, David Lynch), i suoni appaiono più profondamenti oscuri e cupi. Un colpo improvviso nel mezzo della notte “Knock” e “Nocturne”. Un gioiello, ispirato ed elegante, con il quale si consacrano definitivamente come uno dei gruppi musicali più rilevanti degli ultimi dieci anni, non solo in Italia.

“All’inizio, pensavamo che questo album fosse ambientato nello spazio… poi ci siamo sentiti attratti dall’opposto, dagli abissi più profondi, dall’idea di quel buio interminabile. E, in un certo senso, questa è stata l’immagine che si è impressa più di tutte nelle nuove canzoni”.

L’evento è organizzato da Aut – Aut Promotion & No Project.