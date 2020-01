Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Lunedì 6 gennaio 2020, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, nel Reparto di Pediatria e Chirurgia Pediatrica dell’A.O.U. "San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona" di Salerno. Anche quest'anno nel tradizionale giorno dell'Epifania, lunedì 6 gennaio alle ore 10.00, Donation Italia promuove con una rete di associazioni salernitane e studentesche la campagna di volontariato e solidarietà intitolata "Arriva la Befana, un giocattolo in pediatria".

L'iniziativa è rivolta a chiunque desideri condividere un momento di serenità e simpatia con i bimbi del Reparto, donando giocattoli e portando un sorriso. Scopo dell'iniziativa è portare allegria e conforto ai più piccoli, offrendo loro doni e musica per festeggiare l'arrivo della Befana. Nel corso della mattinata si svolgerà, infatti, un’esibizione musicale a cura di Giovanna Naddeo, Oriana Cuoco e Valentina Iannone. Il tutto contornato dai supereroi: thor (marcello caramico), superman (carmine sullo), biancaneve (anna albano), ariel (daniela d'amanzo), elsa (Nicoletta Allegretti) per allietare i piccoli e i loro visitatori. Inoltre, per l’occasione, avremo in qualità di madrina della giornata la modella e finalista di miss Italia, Chiara Stile. Per completare in bellezza, spettacolo di magia a cura del giovane illusionista salernitano Davide De Marinis.

L’evento sarà trasmesso in diretta sulla radio salernitana RADIO MPA.

"Arriva la Befana, un giocattolo in pediatria" è promossa dall’Associazione nazionale, con sede legale a Salerno, DONATION Italia (www.donationitalia.org) in collaborazione con Rete dei Giovani per Salerno, Moby Dick, Compagnia Daltrocanto, Associazione Scienze Motorie, Globuli Rossi, Associazione Urbe, Leo Club Salerno Host, Rotaract Campus Salerno, Aegee Salerno, Erasmus Student Network Salerno, Il Galeone dei Sogni, Cisl Giovani Salerno, Nidl CGIL, Sisbe, Uniamoci, Pro Loco Città Visibile Salerno, Loco Baronissi, Pro Loco Fiscianese, Pro Loco Etruschi di Frontiera, Pro Loco Giovani Olevano sul Tusciano, Forum dei Giovani di Baronissi, Forum dei Giovani di Bracigliano, Renovatio, Associazione Giovanile Freedom, Fondazione Comunità Salernitana Onlus, Centro Culturale Italiano Culturale, Salerno in Moto.

Si ringraziano il Commissario Straordinario dell'A.O.U. "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" dott. Vincenzo D’Amato, il primario di Pediatria dott. Rosario Pacifico, l’addetto stampa dott.ssa Cinzia Ugatti, e il dirigente medico della Direzione Sanitaria Aziendale dott. Antonio Della Vecchia.

L'evento è aperto a tutti, nei limiti consentiti dal Reparto. Sono vietate calze e dolciumi.