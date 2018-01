Aspettando la Befana al Teatro La Ribalta: in scena "La Bella e la Bestia", il 5 gennaio

"Aspettando la Befana 2018" è il titolo dell'evento teatrale che a "La Ribalta" hanno organizzato per trascorrere con i bambini e le famiglie la vigilia dell'Epifania. Il 5 gennaio, a grande richiesta, ritorna alle ore 17.30 lo spettacolo "La vera storia di una Bella e una Bestia", messo in scena dalla Compagnia La Ribalta. Sarà un pomeriggio speciale per tutti i bimbi, con sorprese e dolci doni durante il pre-show che vedrà protagonista la "Befana in persona". A fine spettacolo, i bambini potranno mettersi in posa per una foto ricordo insieme ai protagonisti della storia. L'evento è a posti limitati, è gradita la prenotazione. Info al numero telefonico 3292167636. Costo del biglietto 6 euro.