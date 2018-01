"La Befana che viene dal mare" sbarca all'Anfass di Salerno

Ritorna "La Befana che viene dal mare". L’appuntamento è per venerdì 5 gennaio, a partire dalle 11, presso la sede della Fondazione Salernum Anffas-Onlus, in via del Tonnazzo 83 a Fuorni (Salerno).

L’evento

La manifestazione, giunta alla 21esima edizione, è tra le iniziative storiche dell’associazione, presieduta da Salvatore Parisi, ed è uno degli appuntamenti più attesi da tutti le persone con disabilità e i loro familiari. La Befana distribuirà dolciumi e sorprese a tutti i presenti e nell’attesa il coro dell'Oasi Mariana intratterrà gli ospiti con canti della tradizione natalizia. Ci sarà anche una postazione trucco e un angolo per le foto da postare sui social Anffas Campania.