"Bella figura": Simona Marchini al Teatro Verdi, fino all'11 novembre

Il prossimo appuntamento in cartellone al teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno è "Una bella figura" di Yasmina Reza, produzione Gli Ipocriti Melina Balsamo con la traduzione di Monica Capuani, scene e luci di Gianni Carluccio, costumi di Gemma Mascagni.

In scena, diretti da Roberto Andò: Anna Foglietta, Paolo Calabresi, Anna Ferzetti, David Sebasti, con la partecipazione anche di Simona Marchini. Lo spettacolo andrà in scena, in anteprima regionale, da giovedì 8 a domenica 11 novembre.

La presentazione

“Nelle mie opere – ha dichiarato l’autrice Yasmina Reza - non racconto mai vere e proprie storie, dunque non dovrebbe sorprendere se lo stesso accade anche qui. A meno che non si consideri l'incerta e ondeggiante trama della vita, di per se stessa, una storia”. Tutto ha inizio nel parcheggio di un ristorante fuori città. In auto un uomo e una donna. Lei, Andrea, madre single e impiegata in una farmacia, è ancora all’interno dell’abitacolo. Il suo amante, Boris, un piccolo imprenditore di verande, sta cercando di convincerla ad uscire, malgrado il passo falso che ha appena commesso: farsi scappare che quel ristorante gli è stato consigliato da sua moglie. Bella Figura esplora la notte che segue a quell’errore fatale. Poco dopo, una seconda coppia entra in scena: Eric e Francoise, insieme a Yvonne, la madre di Eric. In breve emerge che sono legati alla prima coppia da un segreto imbarazzante. La pièce, che si svolge quasi interamente all’aperto mentre il giorno volge al termine, è stata scritta per il regista Thomas Osthermeier e per la compagnia del teatro Schaubühne di Berlino. In Germania ed in Francia - dove l’ha messo in scena la stessa Reza per l’interpretazione di Emmanuelle Devos - ha riscosso un grande successo di pubblico e di critica.



Orario spettacoli

Giovedì 8 e sabato 10 novembre ore 21. Domenica 11 novembre ore 18.