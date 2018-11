Bellizzi aspetta il Natale con tombolata, pizzica e vin brulè

Bellizzi vivrà la magia del Natale con la seconda edizione del “Villaggio di Natale”, organizzato dai volontari dell'Associazione La Bicicletta presso il Parco dell’Infanzia.

Il programma



La manifestazione, che si terrà il 24 (ore 16.30-21) e 25 novembre (ore 10-21) ospiterá mercatini dell’artigianato, musica, canti e balli della tradizione popolare con Bellizzica e populart, tombolata e vin brulè a cura dell'Associazione ONLY FOR YOU. Laboratori per bambini a cura dell’Associazione Culturale per l’infanzia "A piccoli passi". Per grandi e piccini, una meravigliosa festa per cominciare ad aspettare l’arrivo di Babbo Natale.