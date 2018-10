La cooperativa sociale "Voloalto" presenta la creatività come motore di cittadinanza attiva

Si è tenuta martedì 9, presso il Comune di Battipaglia, la conferenza stampa di presentazione della Settimana per il Benessere Psicologico in Campania, organizzata dall’ Ordine degli Psicologi della Campania. La Resilienza è il tema scelto per questa IX edizione che, fino al 13 ottobre, vedrà alternarsi una serie di iniziative in tutta la regione Campania. L'obiettivo è diffondere la cultura del benessere psicologico e promuovere la professionalità dello psicologo nelle comunità, creando contesti di riflessione tra istituzioni, cittadini e psicologi, rendendo visibili le competenze, le azioni e gli ambiti in cui lo psicologo opera e attivando reti capaci di evidenziare e risolvere le necessità del territorio. La cooperativa sociale Voloalto di Battipaglia, nell’ambito del fitto calendario di appuntamenti, organizzerà l’evento dal titolo “La creatività come motore di Cittadinanza attiva: incontro esperienziale su nuovi modelli d’inclusione” che si terrà questa sera, giovedì 11 ottobre, alle ore 17.30, presso il Salotto Comunale di Battipaglia.

"Voloalto, da sempre - ha spiegato Maria Carmela Morra, presidente della Cooperativa- costruisce un sociale di comunità, coinvolgendo tutta la collettività nella sensibilizzazione sul tema dell’emarginazione. Utilizziamo il teatro sociale come strumento per contrastare il pregiudizio nei confronti delle persone con disagio psichico, cercando di garantire una vita quanto più integrata e rispettosa dei loro bisogni. Ecco perché, nel nostro laboratorio ci avvaliamo non solo di professionisti del teatro, ma anche di operatori sociali che lavorano in sinergia su un obiettivo comune.

L’incontro che si terrà giovedì 11 sarà incentrato sul modello riabilitativo che Voloalto, da quasi un ventennio, utilizza per favorire la crescita personale e l’integrazione sociale delle persone con disagio psichico. Assisteremo a una simpatica performance della storica Compagnia Teatrale La Pazza Idea, seguita dall’intervento del dr. Maurizio Alfinito, psicologo e psicoterapeuta, che ci spiegherà l’esperienza vissuta nell’azione di sostegno al gruppo di utenti nell’ambito del laboratorio teatrale. “Ho trovato da subito molto interessante il progetto di Voloalto. Il teatro è, infatti, una terapia. Grazie alla creatività riusciamo ad oltrepassare il nostro punto di vista, cercando di utilizzare gli strumenti di cui siamo dotati per affrontare le difficoltà e superarle.” Infine, sentiremo anche il punto di vista dell’attore, regista e sceneggiatore teatrale Rodolfo Fornario , che cura il laboratorio La Pazza Idea, che ci spiegherà la valenza terapeutica del teatro e cosa ha rappresentato, per lui, lavorare con i ragazzi di Voloalto.

