Al teatro De Filippo Biagio Izzo porta in scena "I fiori del latte"

Sabato 23 febbraio alle ore 20.45, al Cineteatro “De Filippo” di Agropoli, il comico partenopeo Biagio Izzo sarà in scena con “I fiori del latte”, di Eduardo Tartaglia, con la regia di Giuseppe Miale Di Mauro. La storia è ambientata in un caseificio prossimo all'apertura.

La trama

Due cugini, Aniello e Costantino, dopo anni di sacrifici decidono di investire tutti i loro risparmi. L'azienda punta a diventare un’oasi ecologica dove ogni prodotto è naturale, senza additivi chimici. Si scoprirà però che il caseificio è situato in una zona nota alle cronache per lo sversamento dei rifiuti tossici. La commedia, scritta da Eduardo Tartaglia e messa in scena da Giuseppe Miale di Mauro, prende spunto da fatti drammaticamente saltati alla cronaca qualche anno fa. "Sono felice – afferma il direttore artistico del “De Filippo”, Pierluigi Iorio - di ospitare in stagione Biagio Izzo, campione del sorriso, con la sua compagnia. Proponiamo una comicità non fine a se stessa, ma condita da spunti di riflessione, in modo da poter restituire al teatro la sua giusta funzione". Si tratta del sesto spettacolo in cartellone. Per l’attore napoletano è la terza volta al “De Filippo”, dopo aver portato in scena “L’amico del cuore” nel 2015 e “Bello di papà” nel 2017.