Inaugurazione della biblioteca in memoria della prof Maria Tieri

Giovedì 26 settembre alle ore 16.45, l’ Istituto Comprensivo “G.Amendola” di Sarno inaugura la Biblioteca d’istituto con relativa Sala Lettura dedicata alla memoria della Professoressa Maria Tieri, scomparsa prematuramente circa un anno fa. L’apertura della Biblioteca si inserisce nella cornice di Settembre Libri, manifestazione organizzata dall’ Assessorato alla Cultura del Comune di Sarno.



Il ricordo

La prof.ssa Maria Tieri a cui è dedicata la sala lettura partecipava in modo attivo alla vita interculturale della scuola e faceva del suo fermento intellettuale il motore della sua professione docente. Interverranno il Dirigente Scolastico prof.ssa Antonella Esposito; il Presidente della Provincia dott. Michele Strianese, il Sindaco di Sarno dott. Giuseppe Canfora, l'assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione del comune di Sarno prof. Vincenzo Salerno; la scrittrice Valeria Parrella, che presenterà il suo ultimo libro "Almamerina" Ed. Einaudi, il Prof. Filippo Astarita, presidente del Centro Arte e Cultura La Sfinge. In tale occasione la Sfinge di Nocera Inferiore farà donazione alla Biblioteca di Quadri d'Autore, mentre la prof.ssa Sofia Leonetti presenterà il ritratto da porre in Biblioteca dedicato alla memoria della prof.ssa Tieri.