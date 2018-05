Bicinsieme XVIII edizione a Giffoni

La Pro Loco, con il Patrocinio, del Centro Sportivo Italiano di Salerno e i comuni di Giffoni Valle Piana e Giffoni Sei Casali, organizza per Sabato 2 giugno 2017, la XXVIII° Edizione bicinsieme, pedalando per i picentini.

Ciclisti di ogni età si aggregheranno alle ore 8:00 nella centralissima piazza della Città per percorrere insieme il seguente itinerario: Piazza Umberto I°, salita via San Francesco, Capitignano, Prepezzano (sosta ristoro), Malche, Santa Maria a Vico (prevista una sosta ristoro nei pressi della zona industriale),Vassi e ritorno in piazza intorno alle 11:30 per la premiazione conclusiva e l'estrazione di una bellissima bici MTB.

A collaborare attivamente nell’organizzazione della manifestazione sportiva ci sarà il South Land, l'Associazione Sportiva Dilettantistica Hercle e la Croce Rossa Italiana, delegazione di Giffoni Valle Piana.