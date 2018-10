Biennale d'Arte Contemporanea: caccia al tesoro in realtà aumentata

La terza edizione della Biennale d'Arte Contemporanea di Salerno, con il Patrocinio del Ministero dell’Ambiente e del Comune di Salerno, sarà inaugurata sabato 6 ottobre alle ore 18 a Palazzo Fruscione. Sarà intitolata “Carta bianca”, perché l’arte è anche e soprattutto uno strumento per la diffusione di messaggi sociali importanti, attraverso la libertà espressiva e creativa degli artisti.

Il programma

Sabato 6 ottobre, cerimonia di inaugurazione alle ore 18 in Piazza Portanova con il flashmob di percussioni da Piazza Portanova a Palazzo Fruscione a cura dell' Ensemble di percussioni del Conservatorio Martucci di Salerno. Alle ore 18.30, incontro a Palazzo Fruscione. Mercoledì 10 ottobre, ore 19.30, Palazzo Fruscione ospita la presentazione del libro "Con la Luce negli occhi" di Maurizio Gabbana - Skira.

La caccia al tesoro in realtà aumentata

Anche quest’anno la Biennale d’Arte Contemporanea e del Design è pronta a stupire i visitatori con le ultime frontiere dell’avanguardia. Netminds, azienda di consulenza IT specializzata nello sviluppo di Realtà Aumentata, Virtuale ed Olografica, avrà il compito di far scoprire le infinite meraviglie e potenzialità della Realtà Aumentata. Già pionieri agli inizi del 2000 nel settore dell’entertainment culturale con l’app “Back to Pompei” che ricreava l’antica cittadina in 3D, i programmatori di Netminds proporranno durante la Biennale un’estensione della applicazione “AU.REA.". La gamification si fonde alla storia ed al mistero per dare vita ad un nuovo concetto di fruizione, altamente tecnologico ed interattivo.

Le sorprese

I visitatori scopriranno cosa si nasconda dietro al “Mistero del Palazzo Fruscione”. Il sottotitolo “Carlo II e l’Ordine della Giara” li riporterà alla storia degli Angioini nel periodo del Regno Napoletano. Ripercorrendo questo scorcio storico, i visitatori della mostra potranno toccare con mano la Realtà Aumentata partecipando ad una vera e propria caccia al tesoro in realtà aumentata, ispirata al romanzo Il Codice Da Vinci che, tra quiz ed indovinelli, li guiderà verso il raggiungimento del premio.