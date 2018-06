Biennale del Tirreno a Cava: il programma del weekend

Continuano gli appuntamenti organizzati nell’ambito dell’esposizione internazionale d’arte contemporanea “Biennale del Tirreno”. Negli spazi del complesso di San Giovanni, a corso Umberto I, sabato 16 giugno alle ore 18 il filosofo Aldo Masullo terrà una “lectio” sull’amore platonico. Interloquirà con il filosofo il professor Marco Galdi, presidente della Società filellenica italiana che, in collaborazione con l’associazione ArtetrA presieduta da Veronica Nicoli, ha organizzato l’incontro. Alle ore 19, workshop di pittura “Painting alla prima” a cura del Maestro Marcello Di Pierro. Alle ore 21, il regista Pasquale Falcone presenterà “Alessandra il film-il libro”.

Il tema

Filo conduttore della rassegna è il tema dell’amore e della solidarietà. Gli organizzatori hanno voluto tributare un omaggio al coraggio della cavese Mamma Lucia che, alla fine del secondo conflitto mondiale, si adoperò per garantire dignitosa sepoltura ai soldati tedeschi. Per questo motivo, la Biennale del Tirreno sarà anche l’occasione per promuovere un’iniziativa filantropica che ha come protagonista “Trenta Ore per la vita”. Nel corso della rassegna si terrà un’asta di beneficenza, il cui ricavato sarà devoluto alla onlus. L’esposizione sarà aperta dal lunedì al sabato, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 22:00. Ingresso gratuito.