Al Modo Billy Cobham, il più grande batterista jazz del mondo

Domenica 24 febbraio, Billy Cobham, il più grande batterista jazz-fusion del mondo, sarà in concerto al "Modo Ristorante" con il suo tour "75th Birthday Celebration". Unica data in Campania. Celebre per la sua potenza, creatività, grinta e tecnica percussiva, Cobham non è solo musicista ma anche compositore e produttore di dischi. Ha suonato con i più grandi della musica e la sua influenza stilistica ha creato un genere musicale.

La band

Formazione quintetto: Billy Cobham - batteria, David Dusmuir - chitarra, Steve Hamilton - tastiere, Michael Mondesir - basso, Camelia Ben Naceur - tastiere.

Info utili

La cena comincerà alle ore 20.30. Inizio spettacolo alle ore 22.45. Il biglietto costa 38 euro (tavolo prime due file), 35 euro al tavolo dalla terza fila, 28 euro poltrona.