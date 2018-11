Biondo incontra i fan al Maximall: ecco la data

Da piccolo sognava di diventare un cuoco famoso ma poi ha scelto la musica, ha cominciato come rapper, ha aperto un proprio canale su youtube, ha frequentato il format Amici ed è diventato... Biondo. Il romano Simone Baldasseroni sarà ospite del Maximall, sabato 17 novembre.

Info utili

Dalle ore 17 alle 20, incontrerà i propri fan per il firmacopie del suo album "Ego". L’incontro si svolgerà in piazza Maximall. Il giorno dell’evento si avrà diritto ad accedere al firma copie in base al numero del pass del quale si è in possesso. Tutti i fan che acquisteranno il nuovo cd “Ego” presso la Feltrinelli del centro commerciale riceveranno subito un pass numerato. Tutti i fan che acquisteranno o hanno già acquistato l’album presso qualunque rivenditore esterno al centro commerciale, il giorno dell’evento potranno ritirare il pass numerato presso l’info point del Centro Commerciale.