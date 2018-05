Birdwatching urbano il 19 maggio ad Angri: ecco il programma

Birdwatching urbano ad Angri. L'evento, in programma sabato 19 maggio alle ore 9.30, è organizzato dall'istituto Monsignor Canonico Vincenzo Pastore, in collaborazione con la LIPU, Lega Italiana Protezione Uccelli, e con il patrocinio del Comune di Angri. Il birdwatching è l'osservazione degli uccelli liberi in natura. Infinite sono le specie di uccelli da osservare, diversi gli habitat nei quali praticare questa attività.