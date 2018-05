Birra in B...Rocca: dall'8 al 10 giugno, festa e concerti al Castello Arechi

Dall'8 al 10 giugno, al Castello Arechi di Salerno, è in programma la terza edizione di "Birra in B...Rocca", la kermesse che esalta la "missione di qualità" dei birrifici artigianali campani. Saranno presenti dieci birrifici artigianali, con oltre 50 birre da proporre alla platea che voterà la migliore. In collaborazione con i birrifici "Lievito e Nuvole", "Arechi" e "Okorei", coadiuvati dagli esperti dell'Emporio Enologico Vesuviano, sarà sviluppato un corso di Homebrewing, l'arte di produrre la birra in casa. Il corso si terrà in due sessioni "identiche" nei giorni 8 e 9 Giugno dalle 19.00 e avrà un costo di 15 euro a persona.

Birra e cibo

Insieme alle birre sarà possibile gustare lo street food più in voga: pizza e panino gourmet, caciocavallo impiccato, friggitoria e per la prima volta anche i prodotti caseari caprini e distillati cilentani con erbe selvatiche.

La novità

Altra chicca dell'edizione 2018 sarà il "Sentiero del Principe", una passeggiata storico culturale organizzata dall'Associazione Duomo Trekking. I partecipanti potranno raggiungere il Castello partendo dalla Cattedrale di Salerno e risalendo lungo il centro storico fino al Monte Bonadies, sulla cui sommità si erge la Roccaforte cittadina. Un cammino mozzafiato per ripercorrere le antiche strade utilizzate dai Longobardi e dai Normanni. Sul fronte intrattenimento, due versanti distinti: le esercitazioni al tiro con l'arco storico, nel sottopiazza Belvedere, con l'Associazione Arcieri "Roberto il Guiscardo"; le proposte musicali dal vivo sul palco centrale con Disco Inferno (8 giugno), Via Toledo (9 giugno) e Cor a Cor (domenica 10).

Info utili

Sarà predisposto un comodo servizio navetta, con biglietto a/r di 2,50 euro a persona: i mini-van garantiranno più corse con partenza via Ligea e tappa intermedia dinanzi al bar "089". Per tutte le informazioni dettagliate, è possibile contattre i numeri telefonici 3298467807 e 3456150238.