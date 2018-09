A Policastro Bussentino il Golfo Beer Festival

Policastro Bussentino ospita la prima edizione di Golfo Beer Festival. L'evento è in programma in Piazza Duomo dal 21 al 23 settembre e ha il patrocinio del Comune di Santa Marina.

Il menù

Gli organizzatori non hanno pensato solo ad una festa della birra ma hanno immaginato e proporranno tre serate dedicate al folklore, alla tradizione, al cibo, alla cultura, ai sapori. A partire dalle 20.30, sarà possibile gustare panini con wurstel e crauti, salsiccia e patatine, perro caliente, stinco di maiale, prosciutto, caciocavallo impiccato, pizze fritte, dolci tipici cilentani. Non mancheranno gli stand di artigianto locale e del Cilento, rappresentato dall'associazione culturale artistica di artigiani "Ad Arte".

La storia

Nata nell'estate del 2017 dall'idea di tre amiche, Marilena Fiore (Presidente), Giovanna Miele (Vicepresidente) e Samantha Iudici (portavoce e addetta alla comunicazione), l'associazione ha lo scopo di promuovere l'artigianato dei piccoli paesi e di unire le persone provenienti da vari comuni del Cilento, accomunate dallo stesso interesse e dalla stessa passione per l'arte e per l'amore viscerale e profondo per il territorio.

Il programma

Le serate saranno allietate dalla musica popolare dei Kiepò (venerdi 21), dalla musica popolare di antiche tradizioni delle Capere (sabato 22) e dalla musica popolare, itinerante e folkloristica degli Ichos Mediterraneo (domenica 23). Per le serate del 21 e del 22 sará presente anche il cantautore di Scario, Lorenzo Florio che, con il suo gruppo "I Naviganti" e le ragazze del corpo di ballo, presenterá il suo primo inedito "E così che sei arrivata tu". Ospite speciale della serata del 23 sará Giovanni Antonio Lettieri "Ndunduccio", vincitore della Corrida 2011 e ospite al "Senso della Vita" di Paolo Bonolis.