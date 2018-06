"Birra in Borgo" a Sant'Egidio del Monte Albino: dal 23 al 26 agosto

Degustare una buona birra artigianale, delle eccellenze agroalimentari del territorio, ascoltando buona musica in uno dei borghi più belli della Campania. Appuntamento imperdibile a Sant’Egidio del Monte Albino in provincia di Salerno con Birra in Borgo 2018. Da giovedì 23 agosto a domenica 26 agosto nella piazza del borgo di Sant’Egidio va in scena uno degli eventi più attesi del territorio. Tanti i birrifici artigianali che hanno già inteso partecipare, come sono da non perdere i gustosi piatti tipici offerti in abbinamento alle birre di diversi tipi e gradazioni, il tutto accompagnato da una buona musica con l’esibizione di gruppi emergenti. Cultura del buon vivere con un birra fresca e ristoratrice per godere di uno dei borghi più suggestivi della nostra regione. L’organizzazione sta lavorando per allestire spazi e offrire il massimo comfort per l’evento che come ogni anno attira sempre più visitatori