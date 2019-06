Birrainborgo a Sant'Egidio: l'appuntamento

Dal 22 al 25 agosto nel fantastico borgo di Sant’Egidio del Monte Albino in provincia di Salerno.La quarta edizione di BirrainBorgo L’evento che valorizza la birra artigianale e l’enogastronomia tipica con concerti live e spettacoli. Vicoli e cortili popolari e corti di palazzi nobiliari si trasformano in location originalissime per degustare birre artigianali, e prodotti enogastronomici che esaltano le qualità tipiche del territorio.

E poi i concerti live con esibizioni di gruppi emergenti ed altri affermati e quella spensieratezza che accompagna i tanti visitatori che nelle quattro giornate affollano il borgo vicinissimo alla rete autostradale, l’uscita è Angri Sud, e autentica porta della Costiera Amalfitana con l’incrocio verso il Valico di Chiunzi. vi aspettiamo in tantissimi!!!