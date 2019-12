Notte bianca a Sarno: c'è Boomdabash in concerto

Cresce l'attesa a Sarno per la notte bianca che vivrà il suo momento clou con il concerto di Boomdabash, il 5 gennaio.

Tanta curiosità

I fan sono mobilitati e raggiungeranno Sarno non solo dall'Agro ma da tutta la Campania e Sud Italia. I Boomdabash - nome che deriva da boom e da bash, "esplodi il colpo" - nascono in Puglia, a Mesagne, come sound system. E' storia del 2002: si uniscono il deejay Blazon, i due cantanti Biggie Bash e Payà, il beatmaker abruzzese Mr. Ketra. Dopo l'incontro e collaborazione con Treble, ex Sud Sound System, i Boomdabash diventano un gruppo a tutti gli effetti e nel 2008 incidono il primo disco.

Il programma

Gli organizzatori annunciano una notte di eventi, una notte da vivere. Si comincia alle ore 18.30 con lo spettacolo delle farfalle luminose. Spettacoli ed artisti di strada accoglieranno i visitatori.