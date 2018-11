Borgo in arte, festival di strada a Cava de' Tirreni

Sabato 10 novembre, in Piazza Vittorio Emanuele III a Cava de’ Tirreni, si svolgerà “Borgo in Arte”, il festival dell’arte di strada che si propone di trasformare la città metelliana in un teatro a cielo aperto con le performance di acrobati, giocolieri, trampolieri, musicisti e buskers di vario genere. A partire dalle 17.30, i bambini potranno scoprire l'emozionante mondo del Luna Park attraverso laboratori e attività a tema promosse in collaborazione con le ludoteche attive sul territorio. Lungo Corso Umberto I, farfalle luminose, giullari, statue viventi sapranno conquistare l’attenzione dei passanti coinvolgendoli con la loro arte ammaliante e l'illusionismo colorato delle loro performance. Dalle ore 20.00, sul palco allestito per l'occasione, musica, danza e teatro si mescoleranno al magico mondo dell'arte di strada per un grande spettacolo che saprà coinvolgere giovani e meno giovani.



Il programma completo

Dalle ore 17:30 alle 20:00, Borgo in Arte - Laboratori per bambini in Piazza Vittorio Emanuele III (Piazza Duomo). Dalle ore 20 alle 21, Borgo in Arte - Animazione artisti di strada lungo Corso Umberto I. Alle ore 20.30, Borgo in Arte - Ouverture Spettacoli su Palco in Piazza Vittorio Emanuele III (Piazza Duomo). Dalle 21, Borgo in Arte - Compagnia Teatrale Viente 'e terra in " Il magico museo delle cere di Miss HellFire". Dalle 21.45. Borgo in Arte - Masquerade Company in “The Greatest Showman” – Medley Musical. Alle 22.15, Borgo in Arte - Carla Palumbo in "This is me" e alle 22:30 Borgo in Arte - Dj Set con Luca P. & Massimo.