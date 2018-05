"Botanici... in erba" all'Oasi Alento, il 2 e 3 giugno

Botanici in erba all'Oasi Alento, il 2 e 3 gugno. L'esperienza, inclusa nel ticket d'ingresso, prevede attività che esaltano la biodiversità del Cilento. Durante la passeggiata, che comincerà sabato e domenica alle ore 15.30, nei pressi dell'orto botanico e al suo interno, i ragazzi ed i genitori saranno guidati al riconoscimento delle principali specie vegetali della macchia mediterranea e delle differenze tra i diversi ecosistemi. A seguire, si preparerà un vera e propria composizione da erbario, lo strumento utilizzato per conservare e riconoscere le erbe.